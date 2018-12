Nächstes „Endspiel“ für die Eulen

LUDWIGSHAFEN.Es ist wieder ein Vier-Punkte-Spiel für die Eulen Ludwigshafen. Das Tabellenschlusslicht der Handball-Bundesliga empfängt heute Abend (19 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle) in seiner abschließenden Vorrundenpartie den Drittletzten VfL Gummersbach. Für die Pfälzer ist das Match ein kleines Finale. „Wir müssen gegen Gummersbach einfach alles geben, denn nur so können wir unser Ziel erreichen“, betont Trainer Benjamin Matschke.

Bei den Eulen ist Rückraumspieler Azat Valiullin wieder dabei und soll im Angriff für die „einfachen“ Tore sorgen. „Wir können Gummersbach nicht nur ärgern, sondern ihnen auch Paroli zu bieten“, sagt Matschke.

Die Eulen haben eine Bilanz von 4:28 Punkten, Altmeister VfL hat nur zwei Zähler Vorsprung auf die Ludwigshafener. Auswärts haben die Gummersbacher noch keinen Punkt geholt. Die vergangenen beiden Auswärtsspiele verloren die Oberbergischen in Göppingen (26:35) und Minden (28:40). Ebenso unterlag der VfL zuhause bei der SG Flensburg-Handewitt (23:33) und musste sich auch dem Hauptstadtclub aus Berlin geschlagen geben (20:29).

„Der VfL hat sich allerdings gerade spielerisch stabilisiert, verfolgt ein klares Konzept und war in allen Vier-Punkte-Spielen stärker als der Gegner. Uns erwartet also ein heißer Tanz“, prophezeit Eulen-Coach Matschke dennoch ein enges Spiel. Der Trainer macht klar: Wichtig wird sein, wer die besseren Torhüter hat.“

Für die Ludwigshafener wird es zudem ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Kreisläufer Alexander Becker geben. „Ich freue mich auch auf das Wiedersehen mit dem ein oder anderen Spieler, ich denke da speziell an Alex. Auch wenn er mal das Eulen-Trikot trug, werden auf der Platte keine Geschenke verteilt“, sagt Matschke, dessen Team übrigens bei Kreisläufer-Toren hinter den Rhein-Neckar Löwen die Nummer zwei in der Liga ist – was vor allem an Eulen-Akteur Freddy Stüber liegt. Stüber hat in der laufenden Saison schon 36 Treffer in 16 Einsätzen erzielt. Ein Kreisläufer, der dort hingeht, wo es wehtut. Und nicht nur den werden die Eulen heute Abend brauchen. bol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018