Nagelsmann hilft Ulm

Das Ziel ist das Achtelfinale: Heute (20.45 Uhr) gastiert Fußball-Zweitligist SV Sandhausen in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim. „Unser Plan in der Anfangsphase, die enorme Sprintstärke der Paderborner bereits im Zentrum aufzufangen, um dann selbst mit hoher Geschwindigkeit zu kontern, ging lange voll auf“, lobte SVS-Trainer Uwe Koschinat die Offensivleistung seiner Mannschaft am vergangenen Samstag beim 3:3 in Paderborn.

Wie man mit dem verletzungsbedingten Rückschlag für WM-Fahrer Rúrik Gíslason umgehen wird, soll das Abschlusstraining zeigen. Der Isländer zog sich in Paderborn eine klaffende Wunde am Schienbein zu und konnte seine Regenerationseinheit nur auf dem Fahrrad absolvieren.

Mit Florian Hansch und Korbinian Vollmann sehen aber Alternativen zur Verfügung. Seit einer Woche ist nach überstandenem Riss des Syndesmosebandes im linken Fuß Torhüter Marcel Schuhen wieder im Training.