Heidelberg.Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Gesundheit der Laufteilnehmer und Besucher nicht zu gefährden, hat das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg den diesjährigen NCT-Lauf abgesagt.

„Da es heute kaum möglich ist, die Auswirkungen für die kommenden Monate realistisch einzuschätzen, müssen wir rechtzeitig im Sinne der Gesundheit aller Beteiligten reagieren. Mit großem Bedauern haben wir uns dazu entschlossen, den diesjährigen NCT-Lauf abzusagen“, sagte Stefan Fröhling, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der „Translationalen Medizinischen Onkologie“ am Deutschen Krebsforschungszentrum.

Die bereits angemeldeten Teilnehmer werden in den nächsten Tagen kontaktiert und über eine Rückerstattung der Startgelder informiert. Alternativ können die Laufteilnehmer ihre Startgebühr aber auch zugunsten des NCT Heidelberg spenden.

„Neben der Möglichkeit, seinen Teilnehmerbeitrag für das NCT Heidelberg zu spenden, arbeiten wir an einer kollektiven Aktion für den 26. Juni, bei der jeder sein individuelles Zeichen setzen kann“, berichtet Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Ärztlicher Direktor der Medizinischen Onkologie am Universitätsklinikum Heidelberg. red

