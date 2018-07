Anzeige

Fleck als Schnellste aus dem Fluss

Bei den Frauen gab es im Verlauf des Wettkampfs so manche Überraschung: Nach den 1600 Metern im Neckar führte noch Katharina Fleck (Soprema Team TSV Mannheim) vor Anne Reischmann (TG 1848 Bad Waldsee) und Katharina Wolff (Tri-Team Heuchelberg), die mit rund zwei Minuten Abstand auf Fleck aufs Fahrrad stieg. Nach dem Radfahren hatte sich das Blatt gewendet: Reischmann tauschte mit rund 45 Sekunden Vorsprung vor Wolff als Erste das Rad gegen die Laufschuhe. Jana Binninger (ROWE Triathlon Team), zuletzt zweimal Dritte in Mußbach und Ladenburg, und Ladenburg-Siegerin Karoline Brüstle (TV Neidlingen) folgten mit rund zweieinhalb und vier Minuten Abstand auf Reischmann. An dieser Reihenfolge änderte auch das Laufen nichts mehr: Reischmann kam nach 2:22:20 Stunden mit rund einer Minute Abstand auf Wolff als Erste ins Ziel. Jana Binninger folgte mit weiteren drei Minuten Abstand. Die nach dem Schwimmen in Führung liegende Fleck wurde Sechste.

Noch ist indes nichts entschieden in der Gesamtwertung des Triathlon-Cups: Reischmann startet nach zwei Siegen in Mußbach und Heidelberg und einem zweiten Platz in Ladenburg beim finalen Wettbewerb in Viernheim aus einer äußerst aussichtsreichen Position. Bei den Männern hofft Julian Erhardt nach einem Sieg, einem zweiten und einem vierten Platz in der Serie in Viernheim auf den großen Wurf. red

