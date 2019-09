Neckarau geht im Derby unter

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Bammental die Tabellenführung zurückerobert. Der VfL Kurpfalz Neckarau musste zu Hause eine bittere Heimniederlage im Derby gegen den SV 98 Schwetzingen einstecken.

Neckarau – Schwetzingen 1:4 (0:4)

„Wir haben eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt“, sagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc nach der Heimpleite vor 200 Zuschauern. Der Verbandsliga-Absteiger Schwetzingen war im ersten Durchgang klar überlegen. Burak Cavdaro (16.), Giuseppe Iacono (25., 34.) sowie Gilles-Florian Djahini (44.) machten bereits in den ersten 45 Minuten den Sieg der 98er klar. „Schwetzingen ist über gute Einzelleistungen zu den Toren gekommen“, erklärte Genc. „Wir hatten mehr Ballbesitz, aber letztlich keine zwingenden Torchancen in der Offensive.“

Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer dasselbe Bild. Das Spielgerät lief durch die Neckarauer Reihen, doch der VfL Kurpfalz erspielte sich zu wenige Torabschlüsse im Angriff. Idris Yildirim ließ die eigenen Anhänger mit dem Treffer zum 1:4 (48.) kurz nach dem Seitenwechsel zwar wieder hoffen, doch die besseren Möglichkeiten hatte in der Folge Schwetzingen. Der Neckarauer Schlussmann Gerrit Schoch verhinderte mit zahlreichen guten Paraden letztlich noch ein Debakel. „Leider haben wir diesmal keine gute Begegnung abgeliefert, aber wir wollen am kommenden Wochenende wieder in die Erfolgsspur zurück“, so Genc. In der Tabelle rutschten die Neckarauer nach der Niederlage auf den neunten Tabellenrang ab. vfl

FC Türkspor – Kürnbach 5:2 (1:0)

Der FC Türkspor Mannheim kletterte in der Landesligatabelle wieder ein Stück nach oben. Nach dem souveränen Heimerfolg über Kürnbach rückte das Team von Coach Battal Külcü auf den fünften Rang. „Wir waren spielerisch klar überlegen, ich denke, das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte der Türkspor-Trainer. Überragender Mann im Aufgebot der Mannheimer war Angreifer Oguzhan Yildirim, dem vier der fünf Treffer gelangen.

Nach einer Viertelstunde brachte der Torjäger Türkspor mit 1:0 (16.) in Front. Bis zur Pause vergaben die Mannheimer weitere gute Möglichkeiten. Kürnbach blieb so im Spiel. Doch nach dem 2:0 (53.) durch Yildirim und dem 3:0 (61.) durch Taner Dönmez schien der TSV geschlagen. Das 3:1 (69.) von Jan Koser fiel überraschend. Doch der FCT hatte schnell wieder alles im Griff, machte allerdings den Sack nicht zu. Kürnbach warf alles nach vorne und kam tatsächlich noch einmal zum Anschlusstreffer von Marc Zengerle (84.). Als Kürnbach dann alles nach vorne warf, schlug Oguzhan Yildirim noch zweimal zu (86., 87.). „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Das ist bisher ein Saisonverlauf, der alle hier überrascht“, befand der Mannheimer Trainer Battal Külcü. fct

Bammental – FK Srbija 2:1 (1:0)

Aufsteiger Srbija verkaufte sich beim Ligaprimus erstklassig, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Benedict Bucher brachte Bammental früh mit 1:0 (10.) in Front. Srbija blieb aber lange im Spiel. Nico Schneckenberger sorgte mit dem 2:0 (89.) für die Entscheidung. Das Tor von Anton Markovic in der Nachspielzeit kam zu spät. fk

