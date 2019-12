Neckarau hinkt hinterher, Srbija setzt auf Markovic

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar ist Winterpause. Der 1. FC Mühlhausen steht auf Platz eins. Schlusslicht ist der TSV Kürnbach. Eine Zwischenbilanz.

Das Spitzenduo

Lange war der FC Bammental Spitzenreiter. Doch kurz vor der Winterpause verlor das Team von Trainer Jens Großmann den ersten Platz an den 1. FC Mühlhausen. Beide Teams haben an der Spitze schon einen komfortablen Vorsprung auf die Konkurrenz. Der Dritte SG Heidelberg-Kirchheim hat bereits acht Punkte Rückstand auf die zweitplatzierten Bammentaler.

Tabellenkeller

Drei Teams steigen nach der Saison direkt ab. Der Viertletzte muss in die Relegation. Schlusslicht TSV Kürnbach liegt zwar schon etwas abgeschlagen mit elf Punkten am Ende. Doch der Kampf um einen Platz am rettenden Ufer ist eng. Die FT Kirchheim und der FK Srbija Mannheim, die beide jeweils 17 Zähler eingefahren haben, überwintern auf einem Abstiegsrang. Die Spvgg 06 Ketsch müsste mit 18 Punkten nach aktuellem Stand in die Relegation. Der punktgleiche FV Brühl, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, ist aber nur wegen des besseren Torverhältnisses vor den 06ern. Auch die DJK/FC Ziegelhausen (20 Punkte, 12.), der TSV Neckarbischofsheim (22, 11.), der SV 98 Schwetzingen (24, 10.), der VfL Kurpfalz Neckarau (24, 9.) und der ASC Neuenheim (24, 8.) sind noch nicht aus dem Schneider.

Mannheimer Clubs

Vize-Meister wurde in der vergangenen Saison der VfL Kurpfalz. „Wir wussten, dass es in dieser Runde schwer werden würde, das zu wiederholen. Aber ein bisschen mehr hatten wir uns schon erwartet“, sagt Lacky Paschaloglou, der Sportliche Leiter der Neckarauer. Zeitweise lag der VfL Kurpfalz sogar auf dem Relegationsplatz. In den vergangenen Wochen hat sich Neckarau wieder nach oben in der Tabelle gekämpft. Besser ist es für den FC Türkspor gelaufen. Nach einem großen Umbruch im Sommer wurde dem Team von Neu-Coach Battal Külcü wenig zugetraut. Doch die Mannheimer überraschten, lieferten auch gegen die Top-Teams gute Leistungen ab und sind mit Rang sechs laut Külcü „über dem Soll“. Aufsteiger FK Srbija war von Beginn an in der gefährlichen Zone zu finden. 17 Zähler reichten bislang nur zum drittletzten Tabellenplatz. Mit ein bisschen mehr Glück hätte das Team vom Pfeifferswörth ein paar Punkte mehr. Der Ligaverbleib ist auf jeden Fall drin.

Die Torjäger

Michael Kettenmann vom Spitzenreiter 1. FC Mühlhausen und Anton Markovic vom Neuling FK Srbija führen mit jeweils 16 Toren die Torschützenliste an. Platz drei belegen Daniel Hotel (TSV Neckarbischofsheim) und Marcus Meyer vom ASC Neuenheim, die beide 14 Mal getroffen haben.

Fairness

Die SG Heidelberg-Kirchheim ist die bisher fairste Mannschaft der Liga. 31 Gelbe Karten sammelte das Team, Platzverweise holte sich die SG nicht ab. Der VfL Kurpfalz Neckarau und FT Kirchheim liegen in der Fairnesstabelle ganz hinten, beide haben 65 Negativpunkte. Neckarau ist mit 47 Gelben, einer Gelb-Roten und drei Roten Karten mit Kirchheim (49, 2, 2) Schlusslicht.

