Neckarau holt Gulde

Mannheim.Fußball-Landesligist VfL Kurpfalz Neckarau ist am Wochenende in die Vorbereitung auf die Restrückrunde gestartet. Das Team des Trainerduos Richard Weber, Bernd Wigand und Feytullah Genc konnte dabei auch einen Neuzugang präsentieren: Daniel Gulde ist vom Südwest-Oberligisten Arminia Ludwigshafen zum VfL Kurpfalz gewechselt.

Der 32-jährige Offensivspieler kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück. Gulde spielte unter anderen für die TSG 62/09 Weinheim, VfR Mannheim, FV Fortuna Heddesheim und zuletzt Arminia Ludwigshafen. Für die Neckarauer stehen Testspiele gegen die U19 des FV Speyer (Sonntag, 26. Januar, 12 Uhr), die U23 des SV Sandhausen (Dienstag, 4. Februar, 19.30 Uhr), FC Heidelsheim (Samstag, 8. Februar, 14. Uhr), beim KSC Schwetzingen (Dienstag, 11. Februar, 19.30 Uhr), Rot-Weiß Rheinau (Sonntag, 16. Februar, 13 Uhr), bei der SpVgg Ilvesheim (Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr) und abschließend beim Ludwigshafener SC (Samstag, 29. Februar, 16.30 Uhr) in den kommenden Wochen an.

„Es sind ganz unterschiedliche Testgegner, so dass wir in jedem Spiel einen anderen Schwerpunkt legen können“, betont Trainer Feytullah Genç. Den Feinschliff holen sich die Neckarauer in einen einwöchigen Trainingslager in Antalya/Türkei. Das erste Spiel der Restrückrunde bestreitet der Tabellenneunte dann am Sonntag, 1. März, 15 Uhr, beim aktuellen Tabellenzweiten FC Victoria Bammental. bol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020