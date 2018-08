Neckarau marschiert weiter

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim seine erste Saisonniederlage einstecken müssen. Der VfL Kurpfalz Neckarau gewann dagegen das Derby beim FV Brühl mit 3:1. Der SV Waldhof II war spielfrei.

FV Brühl – Neckarau 1:3 (1:1)

Der FVB begann gut und hatte durch Can Aydingülü (15.), Alexander Cermak (16.) und Tim Heene (21.) die ersten Chancen. Auf der Gegenseite präsentierte sich Brühls Keeper Deniz Tanyeri hellwach, als er gegen den auf ihn zustürmenden Tim Kröbel (22.) klärte. Auch ein Schuss von Kevin Roderig brachte ihn nicht in Verlegenheit (24.). Neckaraus Schlussmann Burak Polat ließ zunächst ebenfalls keinen Treffer zu, er fing einen Querpass vor dem einschussbereiten Heene ab (26.).

In der 30. Minute war er dann allerdingsmachtlos, Heene traf nach einer Kopfballablage von Aydingülü per Direktabnahme zum 1:0. Die Gäste glichen zum ungünstigsten Zeitpunkt für Brühl aus, Idris Yildirim erzielte per Foulelfmeter das 1:1 (45.+1). Diese Strafstoßentscheidung wurde auf der Brühler Trainerbank heftig diskutiert.

Die Neckarauer Führung gelang Spielführer Stephan Abel, er traf mit einem Sonntagsschuss zum 2:1 (64.). Brühl war in der Folgezeit zwar bemüht, gefährlicher agierte allerdings der Gegner. Die Entscheidung gelang Yildirim, er verwertete eine Flanke per Kopf zum 3:1-Endstand (82.). „Es haben zwei gleichwertige Mannschaften gegeneinander gespielt, wir machen einfach zu viele individuelle Fehler“, sagte Brühls Trainer Volker Zimmermann. fvb

VfB St. Leon – FC Türkspor 2:1 (0:1)

Mit einer Energieleistung drehte der VfB das Spiel. Der FC Türkspor ging bereits nach zwei Minuten durch einen verwandelten Foulelfmeter von Oguzhan Yildirim in Führung und verteidigte diese bis Mitte der zweiten Halbzeit. Erst nach einer längeren Druckphase von St. Leon nach der Pause fiel der nicht unverdiente Ausgleich. Im Anschluss an eine Ecke stand in der 67. Minute Schneider am langen Pfosten goldrichtig und staubte zum 1:1 ab. Mit dem schönsten Angriff des Spiels nach einem Doppelpass zwischen Bitz und Gerber war es erneut Schneider, der den Siegtreffer markierte. wi

