Neckarau unter Druck

Team-Manager Lacky Paschaloglou hadert mit Platz zwölf.

MANNHEIM.Fußball-Landesligist VfL Kurpfalz Neckarau hat eine ganz harte Hinrunde hinter sich. „Wir sind schon erschrocken, wie die Saison bislang gelaufen ist“, sagt Team-Manager Lacky Paschaloglou. „Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison wussten wir, dass es schwer werden würde, das zu wiederholen. Wir hatten Abgänge, dachten aber nach dem guten Start, dass wir die im Großen und Ganzen kompensiert hätten“, führt Paschaloglou weiter aus. „Dass wir nach 16 Partien nur Zwölfter sind und kurz vor den Abstiegsplätzen stehen, hätten wir so nicht erwartet.“ Verletzungspech sein ein Grund gewesen. „Allerdings hat auch die Einstellung nicht so gestimmt. Die Trainingsbeteiligung war in der vergangenen Runde auf jeden Fall besser“, kritisiert der langjährige Funktionär.

„Sechs-Punkte-Spiel“ in Kirchheim

Am Sonntag müssen die Neckarauer um 14.45 Uhr auswärts beim FT Kirchheim antreten. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel für uns – ganz klar“, will der Neckarauer Teamchef nicht um den heißen Brei herumreden. Kirchheim belegt derzeit den Relegationsrang und liegt nur einen Zähler hinter dem VfL Kurpfalz. Das Neckarauer Trainertrio Richard Weber/Bernd Wigand und Feytullah Genc muss weiter auf Aykan Okur verzichten. Das Hinspiel hat der VfL Kurpfalz noch mit 5:0 gewonnen. „Es wird nicht einfach werden“, prophezeit Paschaloglou.

Sportlich läuft es beim FC Türkspor Mannheim besser. Die Mannschaft von Trainer Battal Külcü ist seit vier Begegnungen ungeschlagen und holte in dieser Phase acht Punkte. Am vergangenen Wochenende trotzte Türkspor sogar dem Tabellenführer FC Bammental einen Punkt ab. Der Ligasechste trifft in seinem ersten Rückrundenspiel am Sonntag, 14.45 Uhr, auswärts auf den ASV/DJK Eppelheim. Aufsteiger FK Srbija Mannheim beendete die Hinrunde auf Platz 15, also dem ersten Abstiegsrang. Am Sonntag, 14.45 Uhr, empfangen die Mannheimer nun zu Hause den TSV Neckarbischofsheim. bol

