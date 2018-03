Neckarauer Brustlöser

Anzeige

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau den Befreiungsschlag geschafft. Das Team von Trainer Richard Weber beendete seine Niederlagenserie mit einem fulminanten 4:1-Heimerfolg im Derby gegen den FV Brühl. Der spielfreie SV Waldhof II bleibt Tabellenführer.

VfL K. Neckarau – Brühl 4:1 (2:1)

„In den vergangenen Wochen waren wir ja schon nicht schlecht. Nur die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Diesmal haben wir uns endlich einmal für unseren Aufwand belohnt und unsere Chancen im richtigen Moment genutzt“, sagte der Neckarauer Teammanager Lacky Paschaloglou nach dem verdienten Erfolg.

Der VfL Kurpfalz war in der ersten Hälfte das bessere Team, die Führung durch Lorenz Held in der 36. Minute ging absolut in Ordnung. Doch Markus Schulze glich zum 1:1 (42.) aus. „Die Mannschaft hat Moral gezeigt“, lobte Paschaloglou. Milan Joksimovic (45.) gelang noch vor der Pause das 2:1. Patrick Piontek legte zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt das 3:1 (54.) nach. Held machte schließlich mit dem 4:1 (74.) den Deckel drauf. Mit dem Sieg kletterten die Neckarauer auf den elften Tabellenrang und haben nun fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Vfl/bol