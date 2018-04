Neckarauer Defensive am Ende noch gefordert

Anzeige

Michelfeld – Waldhof II 2:2 (1:2)

Mit einem Remis musste sich die U 23 des SVW beim abstiegsbedrohten TSV Michelfeld zufriedengeben. Den besseren Start erwischte der TSV, der durch Torjäger Carsten Walther in Führung ging (12.). Mit zwei Standardsituationen drehte Waldhof vor der Pause das Spiel. Jeweils nach einem Foul an Carmelo Pecoraro versenkte Ilias Tzimanis einen Freistoß an der Strafraumlinie zum 1:1 (19.), und mit dem Halbzeitpfiff traf Sinisa Sprecakovic vom Elfmeterpunkt zum 2:1 (45.).

„Wir haben nach der Pause versäumt, auf das dritte Tor zu gehen“, war Waldhofs Sportlicher Leiter Bernd Großmann von der Vorstellung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit sehr enttäuscht. Beim 2:2 ließen sich die Mannheimer auch noch auskontern, Luca Hodecker traf für den TSV (74.) zum Ausgleich. „Den einen Punkt hat sich Michelfeld am Ende auch verdient“, wollte Großmann nichts schönreden. rod

Plankstadt – FC Türkspor 2:2 (1:2)

Das Ergebnis ist gerecht. Türkspor hatte spielerische Vorteile, doch die abstiegsbedrohte TSG Eintracht kam auch zu einigen Torchancen. Niklas Schmitt brachte die Platzherren mit 1:0 (12.) in Front. Dann hatte Türkspor seine stärkste Phase: Umut Sentürk (25.) und Oguzhan Yildirim (34.) sorgten für eine verdiente Pausenführung der Mannheimer.

Im zweiten Durchgang glich Simon Wolf per Foulelfmeter zum 2:2 aus. Nach der Gelb-Roten Karte für Kolcak musste der FCT in der Schlussphase in Unterzahl noch einige bange Minuten überstehen. fct

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018