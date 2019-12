Neckarhausen setzt auf Reiß

Neckarhausen.Fußball-A-Ligist FC Viktoria Neckarhausen hat einen neuen Trainer. Nach der Trennung von Mauro Hamberger im November hatte dessen Assistent Dennis Höhnle die Mannschaft in die Winterpause geführt. In dieser Woche präsentierte der abstiegsgefährdete Club nun Hambergers Nachfolger. Gabriel Reiß, der zuletzt die TSG Rheinau II in der B-Klasse betreut und früher selbst für den FC Viktoria gespielt hat, übernimmt mit Beginn der Winter-Vorbereitung.

„Seit er weg ist, waren wir immer in Kontakt. Nach guten Gesprächen hat er uns zugesagt“, erklärt der Spielausschussvorsitzende Martin Kinzig. „Gabriel Reiß steht für Kampf – und den brauchen wir jetzt.“ Reiß nimmt die Herausforderung in Neckarhausen an: Er wird in der Rückrunde als spielender Co-Trainer fungieren. wy

