Nervenstarke Academics

Chemnitz.Die MLP Academics dürfen für die Play-offs in der Basketball-ProA-Liga planen. In Chemnitz behielten die Heidelberger in einer dramatischen Schlussphase die Nerven und setzten sich knapp mit 72:69 (42:33) durch. Damit verteidigte die Mannschaft von Trainer Frenki Ignjatovic, die in den letzten Sekunden den Ausfall von Niklas Würzner verkraften musste, den vierten Tabellenplatz. „Ich bin erleichtert und froh, dass wir gewonnen haben. Hier zu siegen, ist nicht einfach“, atmete Ignjatovic auf.

Vor 2075 Zuschauern erwischte Heidelberg einen Start nach Maß. Bis zur Pause erspielten sich die Gäste, die auf Albert Kuppe verzichten mussten, eine 42:33-Führung. Auch nach der Pause verteidigten die Academics den Vorsprung zunächst mit einer abgeklärten Spielweise, doch in den letzten zehn Minuten unterliefen dem Ignjatovic-Team einige unnötige Fehler, beim 63:64 (37.) waren die Chemnitzer wieder dran.

Den Heidelbergern drohte die Partie aus den Händen zu gleiten, in den entscheidenden Situationen behielten sie aber auch an der Freiwurflinie Nerven, so dass sie den Sieg nach Hause brachten. Schock kurz vor der Schlusssirene: Nach einem Schlag aufs Knie musste Würzner mit schmerzverzerrtem Gesicht das Parkett verlassen, in der Kabine gab er allerdings leichte Entwarnung. Ob – und wenn ja wie lange – die Academics ohne ihren Leistungsträger auskommen müssen, werden erst Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen.