Neue Hoffnung für den TSV Neckarau

Mannheim.Gibt es doch noch ein gutes Ende für den TSV Neckarau? Der Fußball-A-Ligist hatte die Entscheidung, die Saison abzubrechen befürwortet, wäre aber der Leidtragende eines Szenarios geworden, nachdem nur der Meister hätte aufsteigen dürfen. Mit der ersten Mannschaft hatte sich der TSV hinter dem Spitzenreiter KSC Schwetzingen eingereiht und zeigte sich gewillt, den designierten Meister auf der Zielgeraden noch abzufangen. Und auch die zweite Mannschaft in der B-Klasse schaute in die Röhre und hätte ihre Meisterschaft nicht mit dem Aufstieg feiern können. Als Meister wäre der TSV Neckarau II nicht aufstiegsberechtigt, wenn die eigene erste Mannschaft in der A-Klasse verbliebe.

„Ich möchte hier nochmal betonen, dass die Gesundheit aller an erster Stelle steht“, sagte TSV-Trainer Matthias Starke;. „Die andere Seite ist natürlich, dass ein Abbruch mit dem möglichen Szenario nur eines Aufsteigers und des Entfalls der Aufstiegsspiele für uns ganz bitter wäre.“ Durch die Entscheidung der Regionalliga Südwest GbR, dass nach dem verkündeten Saisonabbruch neben den Meistern der drei Oberligen (TSV Eintracht Stadtallendorf, TSV Schott Mainz und VfB Stuttgart II) auch noch der KSV Hessen Kassel als Vizemeister der Hessenliga aufgrund des besseren Quotienten gegenüber den beiden anderen Zweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar (1.FC Kaiserslautern II) und Baden-Württemberg (1.Göppinger SV) aufsteigen darf, ist jetzt zusätzliche Bewegung in die Sache gekommen.

Auch Vogelstang darf träumen

Nun sollen auch die Vizemeister, die theoretisch die Möglichkeit eines Aufstiegs über Entscheidungsspiele gehabt hätten, doch nicht komplett außen vor bleiben. „Wir prüfen die Sache ebenfalls“, äußerte Kreisvorsitzender Harald Schäfer. „Allerdings beträfe diese Regelung nur Vizemeister, die in Aufstiegsspiele getreten wären und nicht in Relegationspartien.“ Heißt: Der Kreisliga-Vizemeister SC Rot-Weiß Rheinau wäre von dieser Regelung nicht tangiert, da die Rheinauer in eine Relegationsrunde getreten wären, in denen ein Landesliga-Vertreter dabei gewesen wäre. Da der Abstieg aber bei einem Saisonabbruch ausgesetzt wäre, wäre diese Relegations-Arithmetik obsolet. Für die A-Klasse hieße das, dass der TSV Neckarau, der einen besseren Punkte-Quotienten aus den bisher ausgetragenen Begegnungen vorweist als die TSG 62/ 09 Weinheim II als Vizemeister der Kreisklasse A2, Nutznießer dieser Regelung wäre – was wiederum dem TSV Neckarau II auch den Weg in die A-Klasse frei machen würde.

Der Polizei SV Mannheim, der als Tabellenzweiter der Kreisklasse B1 eigentlich Nachrücker für den TSV Neckarau II gewesen wäre, könnte nach dieser Regelung hingegen für ein weiteres Jahr B-Klasse planen. Denn: Bester Punkte-Quotient der Vizemeister, die ursprünglich eine Aufstiegsrunde ohne A-Ligisten gespielt hätten, wäre der SSV Vogelstang. Ebenfalls aufstiegsberechtigt wäre in der Verbandsliga der Tabellenzweite 1.FC Bruchsal, der gegenüber den anderen Vizemeistern FSV Hollenbach (Württemberg) und Offenburger FV (Südbaden) den besten Punkteschnitt hätte.

Doch spruchreif ist dieses Szenario noch nicht. Es unterliegt beim Badischen Fußball-Verband noch einer Prüfung, soll aber zum Verbandstag am 20. Juni mit eingebracht werden. wy

