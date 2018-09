Neue Liga, neue Herausforderungen

Auch Center Slawomir Klocek freut sich auf höhere Aufgaben. © Binder

MANNHEIM.Vorhang auf: Die Basketballer der SG Mannheim starten in das neue Abenteuer 1. Regionalliga Südwest. Der Aufsteiger empfängt am Sonntag, 17.30 Uhr, in der GBG Halle im Herzogenried den SV 03 Tigers Tübingen. Zuvor spielt die neu formierte zweite Mannschaft und alle Teams der SG werden bei der großen Saisoneröffnung vorgestellt. „Wir haben 1000 Freikarten an Schulen sowie an der Universität ausgegeben. Wir hoffen auf rund 500 Zuschauer und gute Stimmung in der Halle. Es ist sogar ein DJ da, der für Musik sorgt“, sagt Markus Mosig, der Co-Trainer der Mannheimer Regionalliga-Mannschaft.

„Unser Ziel ist klar nur der Klassnerhalt. Wir müssen uns erst einmal in der neuen Liga zurechtfinden. Jede Partie wird eine Herausforderung. In den ersten Spieltagen wird man sehen, wo wir uns einfinden können“, sagt SG-Trainer Peter Eberhardt. Neu bei den Mannheimern ist Benjamin Kaufhold, der über Pro-B-Erfahrung verfügt und zuletzt bei KIT Karlsruhe spielte. Der 1,85 Meter große Aufbauspieler soll eine Führungsrolle beim Neuling einnehmen. Kaufhold wurde in der Mannschaft auch gleich zum Co-Kapitän bestimmt. Zusammen mit einem weiteren Neuen bildet er den so genannten Backcourt der SG. Neben wird nämlich David Littig agieren, der bereits mit dem 1. FC Kaiserslautern in der Regionalliga spielte.

Klaehn kommt mit US-Erfahrung

Mit Pascal Klaehn verpflichteten die Mannheimer einen weiteren Aufbau-Akteur, der im vergangenen Jahr in den USA bei den SUNY Plattsburgh Cardinals Nordamerika-Basketball-Erfahrung sammelte und mit dem College-Team auch Conference-Meister im Bundesstaat New York wurde. Der 19-Jährige war davor in der Oberliga bei der KuSG Leimen aktiv.

Der ehemalige chilenische Junioren-Nationalspieler Dante Bahamonde Knopke, der zuletzt in der Zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, steht ab dieser Saison offenbar voll dem Regionalliga-Team zur Verfügung.

Weiter rückte Center Tobias Faller aus der zweiten Mannschaft in den Regionalliga-Kader und auch der junge Björn Vaupel wird als Flügelspieler seine Einsatzzeit bekommen. Der Kern der Truppe, die in der letzten Saison in der 2. Regionalliga Meister wurde, konnte zusammengehalten werden. Stützen wie Marcel Müller, Marcel Maringer, Max Bohrmann, der litauische Center Arvydas Vaitiekus, und Slawomir Klocek aus Polen, sind wieder mit dabei. Einziger Wermutstropfen dürfte der Weggang von Topscorer Jeremy Ingram sein.

„Mit Tübingen treffen wir gleich auf die Reserve eines Bundesliga-Teams. das ist eine junge, schnelle Mannschaft. Wir müssen von Beginn an hochkonzentriert sein“, sagt Assistenz-Trainer Mosig.

Um 14.30 Uhr wird die Zweite Mannschaft in der GBG Halle ihr erstes Saisonspiel in der Oberliga bestreiten. Gegner ist KIT Karlsruhe II. Die SG-Damen haben sich unterdessen kurzfristig vom Spielbetrieb in der Oberliga zurückgezogen. bol

