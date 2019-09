Neue Zeiten nach der Aufstiegsfeier

Mannheim.Die VSG Mannheim DJK/MVC hat die bislang beste Volleyball-Saison der Vereinsgeschichte hinter sich: Die erste Damen-Mannschaft ist in die Regionalliga aufgestiegen, die Herren in die Oberliga und die Damen 2 in die Verbandsliga. Mit einem doppelten Heimkampftag starten die VSG-Teams am kommenden Samstag, 28. September, in der GBG-Halle im Herzogenried nun in die neue Runde. Um 16 Uhr spielen die OberligaHerren gegen die TG Tuttlingen, um 20 Uhr erwarten die Damen dann die TSG Backnang in der Regionalliga. Gute Stimmung in der Halle ist wie immer garantiert.

In der Vorbereitung haben die beiden Damenteams eng zusammengearbeitet, um neue Spielerinnen und Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu integrieren. Mit Lara Baum, Clara Bräunig und Anna-Lena Becker hat sich gleich ein Trio für höhere Aufgaben empfohlen.

Vielversprechende Tests

„Wir sind eine junge Mannschaft und dankbar, dass wir in der Regionalliga starten dürfen. Wir werden jedes Spiel so angehen, als wäre es das letzte“, freut sich Damen-Trainnerin Katja Trübenbach auf die neuen Herausforderungen und erwartet vorrangig „Stabilität und Festigung des eigenen Spielsystems. Wir wollen mit unserer Leistung zufrieden sein – und dann schauen wir, was dabei herauskommt.“

Die bisherigen Tests verliefen vielversprechend, bei Turnieren in Mosbach und Bensheim wurde bis auf ein Unentschieden alles gewonnen. Im Pokal gab es zwei klare Siege gegen Oberligisten, einen Erfolg gegen Drittligist Beiertheim und eine Niederlage gegen Sinsheim. „Da haben wir aber phasenweise sehr gut gespielt, die Formkurve stimmt,“ ist Trübenbach mit Blick auf den Saisonstart zuversichtlich.

Willi Wohlfahrt ist für die erste Herren-Mannschaft zuständig und startet mit seinem Team nach einer hoffnungsvoll stimmenden Vorbereitung die Mission Klassenerhalt. „Schließlich haben einige verdiente Mannschaftsmitglieder nach dem Aufstieg Platz für Jüngere gemacht“, berichtet der Coach von einem kleinen Umbruch und ist gespannt, wie sich sein neu zusammengestelltes Team schlägt.

In der Verbandsliga zu bleiben, ist unterdessen das erklärte Ziel der Damen II, gleichzeitig will Trainer Volker Bondzio den Abstand zu den Damen I nicht zu groß werden lassen. „Wir wollen Perspektivspielerinnen fordern und fördern. Wir haben nichts zu verlieren. Wichtig ist es, alle Spiele ruhig, konzentriert und mit Spaß anzugehen.“ Die Integration der Neuen bezeichnet er als gelungen. „Die Mannschaft mit ihrer Mischung aus Erfahrung und Jugend ist auf allen Positionen gut besetzt“, sagt Bondzio. Das Team hat allerdings noch etwas Zeit, erst am 20. Oktober geht es zu Hause in der IGMH-Halle gleich gegen die Aufstiegsaspiranten TSG Wiesloch und SV Sinsheim II.

