Neuer Angriff auf ein altes Ziel

MANNHEIM.Die Bilder von Anfang Juni waren emotional. Matthias Burosch saß minutenlang in sich versunken auf der Trainerbank, kämpfte mit den Tränen und wehrte jede Presseanfrage ab. Kurz zuvor hatte sein SKV Sandhofen das entscheidende Aufstiegsspiel in die Fußball-Kreisliga gegen den FC Hochstätt Türkspor mit 1:2 verloren.

Es war das Finale einer Saison, in der der Club am Ende sogar am zuvor fast unerreichbaren ersten Platz geschnuppert hatte. Für Burosch war es nach zwei Niederlagen im Endspiel des Mannheimer Kreispokals nun bereits die dritte Entscheidungspartie, die er mit seinem Team nicht siegreich gestalten konnte.

Dennoch hat er es ein weiteres Mal geschafft, sich zu motivieren. Letztlich war es für ihn keine Frage, mit dem A-Ligisten neu anzugreifen. „Das liegt daran, dass ich sehe, dass der Verein sich immer weiterentwickelt. Wir haben jetzt eine B-Jugend und eine zweite Mannschaft, und die Plätze werden in gutem Zustand gehalten“, sieht Burosch die Infrastruktur im Mannheimer Norden gewährleistet. „Es ist top, was die Leute im Hintergrund leisten.“

Auch die ganz bittere Niederlage im Aufstiegsspiel ist abgehakt, beim SKV geht der Blick nach vorn – und kompromisslos nach oben. „Das Hochstätt-Spiel war beim Trainingsauftakt kein Thema mehr. Die Jungs haben geschlossen gesagt, dass wir es dann eben dieses Jahr packen“, konnte Burosch den Ehrgeiz seines Teams förmlich aufsaugen.

Mit Mike Pfeiffer und Sebastian Pah wechselten zwei Akteure von der SpVgg Wallstadt und bringen reichlich Erfahrung mit an die Gaswerkstraße, mit Dennis Steiner kam der Stammtorhüter der SG Viernheim der Vorsaison. „Alle drei Neuzugänge bringen uns weiter. Sie gehen vorn weg, und alle anderen hängen sich dran“, lobt Burosch. „Sie bringen eine Menge Qualität mit.“ Gefühlt ein Neuzugang ist auch Mate Deak, der zu Beginn der vergangenen Rückrunde zum SKV gestoßen ist, aber aufgrund einer Sperre nur noch einen Teileinsatz beim Spiel in Schriesheim feiern durfte.

Platz eins im Visier

Wohin die Reise bei den Nord-Mannheimern gehen soll, ist klar. Mit einem weiteren Entscheidungsspiel will man sich dieses Mal beim Sport- und Kulturverein, der letztmalig in der Saison 2013/14 in der Kreisliga gespielt hat, nicht zufriedengeben. „Wir wollen aufsteigen – und zwar über Platz eins“, gibt Burosch die Marschrichtung unmissverständlich vor.

Gleich zum Auftakt warten mit Kreisliga-Absteiger TSG 62/09 Weinheim II und Aufsteiger SpVgg Türkspor Edingen zwei Wundertüten. „Ich kann beide Mannschaften nicht einschätzen, da ich nichts über sie weiß“, sagt Burosch. Doch der Blick ist bei den Sandhofenern ohnehin nur auf sich selbst gerichtet. Die Vorbereitungsphase hat der Trainer als optimal beschrieben, jedoch drückt ihn zum Saisonstart ein Schuh gewaltig: „Mir werden in den ersten drei Partien sechs, sieben Spieler wegen Urlaubs fehlen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019