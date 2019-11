Neuer Anlauf nach dem Neustart

Mannheim. Wenn Bernhard Trares über den FC Ingolstadt spricht, hört sich das fast ein bisschen an wie der Gegenentwurf zu seiner eigenen Mannschaft. „Ingolstadt macht einfache Tore, braucht nicht viel Ballbesitz und macht aus wenig viel“, charakterisiert der Trainer des SV Waldhof den Tabellenzweiten und Zweitliga-Absteiger, der sich am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) in Mannheim

...