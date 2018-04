Neuer VfR-Coach Wengert trifft auf seinen alten Verein

Anzeige

Gartenstadt noch nicht gerettet

In Lauerstellung liegt derzeit der Dritte FV Fortuna Heddesheim. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer René Gölz um 15 Uhr den VfB Gartenstadt, der noch einige Punkte braucht, um den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Zweimal trafen beide Teams in dieser Saison schon aufeinander. Das Hinspiel gewannen die Heddesheimer mit 2:0 und im Badischen Pokal siegte die Fortuna ebenfalls mit 1:0. Einen Patzer will sich die Gölz-Elf nicht erlauben. Doch der VfB hat unter Coach Dirk Jörns gezeigt, dass er gerade gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte richtig gut mithalten kann.

Auch der SV 98 Schwetzingen ist noch nicht ganz durch. Die Spargelstädter spielen am Samstag um 15 Uhr beim Ligaschlusslicht VfR Gommersdorf, das weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. bol

Mannheimer Morgen, Freitag, 27.04.2018