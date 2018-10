Neues Konzept macht sich bezahlt

Mannheim.Die Programmpunkte für die neu konzipierte, von einem Wettbewerb begleitete vierte Auflage von „Sport im Quadrat“ stehen fest. Von 14 interessierten Gruppen hat eine achtköpfige Jury aus Sport, Medien und Kunst zehn ausgewählt, die über ein öffentliches Voting auf sieben Finalisten reduziert wurden.

Diese stellen sich am 4. November dem Publikum in der GBG Halle (August-Kuhn-Straße) und kämpfen nicht nur um die Gunst der Zuschauer, sondern auch um attraktive Preisgelder. 200 Euro erhält jeder, der es bis in die Endrunde geschafft hat, die ersten Drei erhalten 1000, 500 und 400 Euro.

Publikumslieblinge aus Ladenburg

Das von den Organisatoren der TG Mannheim erhoffte breite Spektrum an Vorführungen mit Show-Potenzial hat sich bewahrheitet, alle sieben Finalteilnehmer vertreten eine andere Sportart. Voting-Sieger sind die Rope Twisters der LSV Ladenburg (Rope Skipping, 17,025 Prozent), auf den Plätzen folgen das Pole Duo Lisar (Mannheim, sportlicher Pole Dance, 16,65), die Rhönradgruppe des TV Herrenberg-Balzfeld (15,12), die Showtanzformation Futuro (GymTa Session Altlußheim, 13,13), die Rhythmischen Sportgymnastinnen des TBG Neulußheim (11,10), die Kunstradfahrgruppe des RC Vorwärts Speyer (10,06) und die Cheerleader der MTG Bandits (10,02).

Nicht geschafft haben es das Jugendhaus Erlenhof (Urbaner Tanz), die Cheerleader der Uni Mannheim und die Reifengymnastik der TSG Seckenheim. Ergänzt wird das Programm mit Darbietungen der Kunstturnerinnen des Veranstalters TG Mannheim.

Hallenöffnung am 4. November ist um 15 Uhr, bis 16.45 Uhr gibt es ein attraktives Mitmachangebot für Kinder. Der erste Vorführblock (ab 17 Uhr) besteht aus dem Wettbewerb der sieben Finalisten, abgestimmt wird in der Pause. Der zweite Block gehört den TG-Turnerinnen, danach findet die Siegerehrung statt. Durch das Programm führt Feuerio-Vizepräsident Stefan Hoock.

Info: Weitere Infos und Karten unter sport-im-quadrat-ma.de

