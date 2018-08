Neues Trainerteam mit Ralf Dalmus

Mannheim.Mit einem neuen Trainerteam geht der SC Käfertal in die kommende Saison. Ralf Dalmus, der als Stand-by-Spieler bei der Spvgg 07 Mannheim aufgelaufen war, übernimmt dann die Verantwortung an der Oberen Riedstraße. Ihm zur Seite steht künftig Claus Bopp als Co-Trainer. „Wir sind bislang sehr zufrieden“, betont SCK-Abteilungsleiter Ralph Bischoff. Nach zuletzt drei Spielzeiten im Mittelfeld des Klassements soll der Blick nun wieder weiter nach oben gerichtet werden. „Wir wollen auf jeden Fall Platz acht der Vorsaison verbessern“, so Bischoff.

