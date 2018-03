Neuzugänge machen Hoffnung

Anzeige

MANNHEIM.Die SpVgg 07 Mannheim wittert in der Fußball-Kreisklasse A II wieder Morgenluft. Das 4:1 gegen den ASV Feudenheim zum Rückrundenstart und das 3:3 gegen den SV Schriesheim machen Mut, dem einzigen Abstiegsplatz – der SSV Vogelstang gilt nach seinem Rückzug bereits als erster Absteiger – doch noch zu entfliehen.

„Die Neuzugänge haben überraschenderweise sehr schnell eingeschlagen“, erläutert Vorsitzender Fritz Laumann die Gründe für den jüngsten Aufschwung. Insbesondere Sebastian Dorn, der von der SKV Sandhofen kam, belebt das Offensivspiel der Neuhermsheimer. Doch auch Sebastian Radtke (SV Waldhof), Blerim Gashi (Polizei SV Mannheim) sowie Rückkehrer Hendrik Wagenaar und Ali Kourkzi, der bereits im Sommer nach Neuhermsheim kam, aufgrund eines Wechselfehlers aber bis zum Winter gesperrt war, sorgen nicht nur für eine dickere Personaldecke, sondern auch für neue Qualität. Hinzu kommen noch die Routiniers Ralf Dalmus und Spielertrainer Claus Bopp.

Kellerduell gegen die SG

„Claus ist ein Typ, der das Spiel schnell machen oder beruhigen kann. Außerdem ist er unheimlich gut am Ball“, weiß Laumann, was der Verein an dem engagierten Trainer hat. Dalmus, der als Jugendcoach beim SV Waldhof eingespannt ist, steht allerdings nicht immer zur Verfügung. Ebenso wie Torhüter Dennis Klumb, der auf der Position zwischen den Pfosten eine Bank ist. Am Sonntag steht nun das immens wichtige Kellerduell gegen die SG Mannheim an.