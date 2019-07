Nguyen springt auf den EM-Zug

Krefeld/Antwerpen.Beim Vorbereitungslehrgang in Krefeld hat Herrenbundestrainer Stefan Kermas den Kader für die Feldhockey-EM vom 17. bis 25. August in Antwerpen (Belgien) bekannt gegeben. Mit dabei ist auch Danny Nguyen vom Mannheimer HC.

In Krefeld unterlagen die deutschen Hockeyherren zunächst Malaysia (2:4), präsentierten sich dann aber gegen den amtierenden Europameister Niederlande beim 3:2-Sieg deutlich verbessert. Im zweiten Testspielvergleich in Krefeld behielten aber die Holländer am Sonntag mit 3:2 die Oberhand.

Bereits im künftigen EM-Stadion in Antwerpen absolviert der schon länger feststehende deutsche EM-Damenkader mit Nike Lorenz, Cécile Pieper und Sonja Zimmermann (alle Mannheimer HC) Testspiele gegen Belgien. Am Samstag gab es ein 0:0, am Montag einen 4:1-Sieg. and

