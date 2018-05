Anzeige

Mannheim.Die Judofighters Rhein-Neckar stehen am zweiten Heimkampftag der 1. Bundesliga vor der vielleicht größten Herausforderung der Saison: Am Samstag erwarten sie den zwanzigfachen deutschen Meister TSV Abensberg. Der ist zwar derzeit „nur“ die Nummer zwei in der Tabelle, hat aber einen Kampf weniger als die Konkurrenz ausgetragen.

Erlangen und Offenbach, die Mitaufsteiger des Judoteams Heidelberg/Mannheim, verloren klar mit 3:11 und 2:12, doch die Judofighters wollen sich so teuer wie möglich verkaufen. „Wir haben nichts zu verlieren. Einer der erfolgreichsten deutschen Clubs kommt zu uns, das ist eine Ehre. Ziel ist es, aufrecht zu stehen, sich achtbar zu schlagen und die Abensberger ein bisschen zu ärgern“, macht Trainer Stefan Saueressig seinen Männern Mut.

Auch Kollegin Carmen Bruckmann sieht keinen Grund, sich zu verstecken: „Die Jungs freuen sich schon seit langem ganz besonders auf den Kampf gegen die erfolgreichste Mannschaft, die es im deutschen Judo bislang gegeben hat. Wir werden jeden Punkt wie einen großen Sieg feiern – vielleicht ist ja die ein oder andere Überraschung möglich.“ Trotz der Pfingstferien hofft das Judoteam am Samstag, 18 Uhr, in der Eppelheimer Capri Sonne Arena, (Justus-von-Liebig Str. 9) auf viele Zuschauer. sd