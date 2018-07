Niederlage zum Abschluss

Anzeige

Bad Wörishofen/Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sein Trainingslager in Bad Wörishofen mit einem Test gegen den Drittliga-Aufsteiger 1860 München abgeschlossen und bei der Partie auf dem Gelände des TSV Ottobeuren mit 1:2 (1:1) den Kürzeren gezogen.

Das Testspiel zwischen dem SV Sandhausen und dem Drittligisten TSV 1860 München begann auf dem Gelände dabei mit 25-minütiger Verspätung, da die Löwen eine staureiche Anfahrt hatten.

Im Spiel selbst kam der SVS bereits in der 14. Minute mit der ersten echten Chance zur 1:0-Führung durch Erik Zenga. Der Mittelfeldspieler versenkte nach einem Eckball von Felix Müller und zwei Kopfballstafetten den Ball per Volley-Abnahme im langen Eck. In der Anfangsphase des Spiels prägten viele Zweikämpfe im Mittelfeld das Geschehen, auf Offensivszenen mussten die Zuschauer zunächst warten.