Noch ein Sieg bis zum Halbfinale

Ehingen.Der Heidelberger Basketball-Zweitligist MLP Academics ist noch einen Sieg vom Play-off-Halbfinale entfernt. Die Academics gewannen am Dienstagabend auch Spiel zwei der Viertelfinalserie beim Team Ehingen Urspring mit 90:79. Am Freitag um 19.30 Uhr können die Heidelberger in der Halle des Olympiastützpunkts nun den letzten Schritt machen. „Es ist nicht einfach, ohne den Kapitän anzureisen. Die Jungs aus der zweiten Reihe haben den Ausfall aber bestens kompensiert und konzentriert agiert“, lobte Trainer Branislav Ignjatovic seine Mannschaft, die ohne Phillipp Heyden auskommen musste. Bester Werfer war Niklas Ney (21). red

