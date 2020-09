„Noch ganz viel mehr drin“

MANNHEIM.Er kam, schoss und traf den Ball ins gegnerische Tor – und das gleich viermal innerhalb von 19 Minuten. Mikail Erdem erzielte beim 6:1-Heimerfolg des Fußball-Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau gegen den VfB St. Leon am vergangenen Sonntag die letzten vier Treffer. In der 66. Minute war er eingewechselt worden. Danach ging es Schlag auf Schlag. Der Mittelfeldspieler kam erst kurz vor Transferschluss zum aktuellen Tabellenzweiten, der alle seine bislang drei Begegnungen gewonnen hat und am Sonntag, 16 Uhr, beim TSV Neckarbischofsheim antritt.

Hat Mikail Erdem eigentlich schon einmal vier Tore in einem Spiel gemacht? „Das ist mir in der A-Jugend einmal gelungen. Aber damals habe ich die vier Treffer nicht in 20 bis 25 Minuten geschafft“, schmunzelt der 26-Jährige, der in Ludwigshafen geboren ist.

Zu Beginn auf der Bank

Die Partie gegen St. Leon schaute sich Erdem zunächst von der Ersatzbank an. „Wir hatten das Spiel eigentlich vom Anpfiff weg unter Kontrolle und hätten in der ersten Hälfte schon mehr als nur zwei Tore erzielen können“, erzählt er. Dann verkürzte St. Leon – die Partie schien zu Beginn der zweiten Hälfte aus Sicht der Neckarauer zu kippen. Das Trainertrio Richard Weber, Feytullah Genc und Bernd Wiegand brachte Erdem. Und innerhalb von 19 Minuten war die Partie entschieden.

In der vergangenen Saison trug Erdem noch das Trikot des Südwest-Verbandsligisten TuS Rüssingen. Bei den Donnersbergern, für die vor zwei Spielzeiten auch der ehemalige Waldhöfer Ex-Kapitän René Schwall am Ball war und Kult-Kicker Mario Basler immer mal wieder als Zuschauer und Stand-by-Spieler anzutreffen ist, war der Mittelfeldspieler eine ganz wichtige Figur. „Allerdings habe ich mich beruflich selbstständig gemacht und der Weg von Ludwigshafen in die Westpfalz wurde mir dann einfach zu weit. Es war einfach kaum noch Zeit“, erzählt Erdem, der betont: „Ich habe mich mit dem Rüssinger Trainer Ako Yalcin sehr oft darüber unterhalten, letztlich sind wir im Guten auseinandergegangen.“ Vor Rüssingen war Erdem beim FC Speyer, dem türkischen Proficlub Tuzlaspor und FK Pirmasens aktiv. Von 2014 bis 2015 trug Erdem übrigens schon einmal das Trikot des VfL Kurpfalz.

„Mikail ist ein sehr guter Spieler, der über höherklassige Erfahrung verfügt und für uns ganz sicher eine sehr gute Verstärkung ist“, findet Trainer Feytullah Genc. Der Wechsel vom TuS Rüssingen zum VfL Kurpfalz war für Erdem ein „Wechsel auf den letzten Drücker“. Was hat ihn zum Gang nach Neckarau bewogen? „Ich bin von der Mannschaft sehr überzeugt. Ich glaube, dass wir sehr großes Potenzial haben“, sagt er und betont: „Da ist noch ganz viel mehr drin bei uns.“ Sein persönliches Ziel mit den Neckarauern ist es, „so viele Spiele wie möglich zu gewinnen“. Erdem unterstreicht aber: „Was am Ende dann herauskommen wird, werden wir sehen. Noch ist es zu früh, um Voraussagen zu treffen.“

Türkspor empfängt Schwetzingen

Am Sonntag müssen die Neckarauer zum aktuellen Tabellenzehnten TSV Neckarbischofsheim. „Das ist ein Gegner, den ich nicht kenne. Aber ich denke, dass es ein ganz anderes Spiel als noch gegen St. Leon geben wird“, macht Erdem klar und verrät: „Die Mannschaft ist heiß und wir wollen ganz klar die drei Punkte mit nach Hause nehmen.“ Türkspor Mannheim ist ebenfalls noch ungeschlagen. Am Sonntag, 16 Uhr, erwartet der Vierte den SV 98 Schwetzingen. Der FK Srbija, der ebenfalls sieben Punkte bislang gesammelt hat, trifft auf dem Sportplatz des ASV Feudenheim um 16 Uhr auf die SG Heidelberg-Kirchheim.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020