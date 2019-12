„Noch nicht am Ende des Weges“

FCK-Trainer Boris Schommers hat wieder mehr Auswahl. © dpa

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern will seine Serie in der 3. Fußball-Liga gerne noch länger fortsetzen und hofft auf den Sprung in die erste Tabellenhälfte. „Wir befinden uns noch immer im Entwicklungsprozess, der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir können immer noch was verbessern und das ist unser Ziel“, sagte Trainer Boris Schommers am Donnerstag.

Die Pfälzer hatten vor dem Gastspiel beim FC Bayern II am Samstag (14.00 Uhr) zuletzt vier Liga-Spiele in Serie gewonnen und so die Abstiegszone deutlich verlassen, nachdem sie Mitte der ersten Halbserie der Abstiegszone gefährlich nahe gekommen waren und schon das Schlimmste befürchtet werden musste.

Die jüngsten Erfolge erzeugen bei Trainer Schommers gar einen gewissen Luxus. „Auch die Einwechselspieler drängen sich direkt auf, nutzen ihre Chance und funktionieren sofort sehr gut. Aktuell haben wir die schöne Situation, dass jeder sich empfiehlt und mir das natürlich die Aufstellung erschwert“, sagte der Coach. Über 2000 Gäste-Fans werden am Samstag in München erwartet. Dies zeige, „dass wir hier auf dem richtigen Weg sind“, betonte Schommers. dpa

