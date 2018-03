Noch sieben Spiele Vollgas

Anzeige

Viernheim.Der Druck auf die Handballer des TSV Amicitia Viernheim steigt weiter: Im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg sind es trotz der jüngsten Niederlagen zwar weiterhin nur zwei Zähler zum rettenden Ufer, „aber so langsam sollten auch mal wieder Punkte geholt werden“, blickt Viernheims Abteilungsleiter Ralf Schaal auf das Heimspiel gegen den TuS Steißlingen (Samstag, 19.30 Uhr). „Unser Ziel ist es nach wie vor, 24 Punkte zu holen. Das würde für den Klassenerhalt reichen“, erklärt Schaal.

Zur Halbzeit der Saison sah es dabei noch gut aus für die Mannschaft von Trainer Mirco Ritter, aber inzwischen hinken die Südhessen dem Ziel hinterher. „Noch sind 14 Punkte zu vergeben, 15 haben wir“, so der Abteilungsleiter, der auch noch einmal eine Aufbruchsstimmung im Team erkannt haben will: „Die Spieler haben sich noch einmal zusammengesetzt und zugegeben, dass einige Punkte fahrlässig liegengelassen wurden. Jetzt wollen sie noch einmal für das eine ganz große Ziel Klassenerhalt sieben Spiele Vollgas geben wollen.“ Positiv für den TSV Amicitia: Bis auf Philipp Bernhardt sind alle Akteure an Bord.

Mit Steißlingen kommt der Tabellenachte in die Harbig-Halle. Mit 23:23-Punkten ist der TuS am Rande der Abstiegszone, sollte aber angesichts von sechs Punkten Vorsprung bereits aus dem Gröbsten heraus sein. Dass die Viernheimer hingegen bis zum letzten Spieltag bangen müssen, davon ist Schaal überzeugt: „Wir haben nur noch Endspiele. Das bleibt bis zum Ende spannend.“ me