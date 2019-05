Noch zwei Schritte bis zum Titel

Östringen.Der Traum von der Deutschen Meisterschaft lebt weiter und könnte für die Rhein-Neckar Löwen zur Wirklichkeit werden. Zwei Siege sind die A-Junioren noch vom Titelgewinn entfernt. Das letzte Mal gelang dies 2008, als noch Spieler wie Patrick Groetzki und Michel Abt dem damals erfolgreichen Jugendteam angehörten. Die Löwen müssen am Samstag (19 Uhr) beim Hinspiel in der Stadthalle Östringen vorlegen. Die Partie wird live in Sportdeutschland.TV übertragen.

Am 1. Juni (20 Uhr, Wikinghalle Handewitt) ist das entscheidende Final-Rückspiel an der Förde. Auch diese Begegnung wird für die in Süddeutschland mitfiebernde Fan-Schar auf Sportdeutschland.TV übertragen. „Wir gehen mit großer Vorfreude in das Finale, nachdem wir mit souveränen Leistungen im Viertel- und Halbfinale das Endspiel völlig verdient erreicht haben. Dasselbe trifft auf Flensburg-Handewitt zu, so dass in diesem Jahrgang die beiden besten deutschen Mannschaften aufeinandertreffen“, erklärt Daniel Haase.

„Unser stärkster Gegner“

Der Trainer der Junglöwen steht nach seinem ersten Jahr in Baden vor einem großen Triumph, während seine Spieler teilweise schon dicht vor dem Titelgewinn mit den B-Junioren standen. Haase: „Viele unserer Spieler haben ihre letzten beiden A-Jugendspiele und wollen den Makel der Vizemeisterschaft aus der B-Jugendzeit ausmerzen. Es geht darum, alles unterzuordnen und nur für diese beiden Partien zu leben. Nichtsdestotrotz wird Flensburg unser stärkster Gegner sein.“

Trainer Haase voller Zuversicht

Bei den Löwen sind alle Spieler an Bord. Auch die zuletzt geschonten Philipp Ahouansou und Lukas Wichmann brennen auf ihren Einsatz. „Wir gehen voller Zuversicht in dieses erste Finalspiel“, spürt Haase eine im positiven Sinne explosive Stimmung innerhalb des Teams, das sich wieder auf volle Rückendeckung des frenetischen Publikums in der voraussichtlich voll besetzten Östringer Stadthalle freut.

Flensburg-Handewitt wurde in dieser Saison Meister der Bundesliga Nordost. Im Viertelfinale setzte sich die SG mit zwei Siegen gegen Frisch Auf Göppingen durch. Im Halbfinale wurden beide Partien gegen die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen gewonnen. Die Löwen setzten sich nach dem souveränen Gewinn der Süddeutschen Meisterschaft zunächst gegen Titelverteidiger Füchse Berlin durch. Im Halbfinale wurde die TSV Burgdorf aus dem Weg geräumt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019