Nur der Heimkomplex stört

Mannheim.Nach einem absolvierten Drittel der Saison wagen die Trainer der Fußball-Vereine gerne ein erstes Fazit. Steffen Martin von der SpVgg Wallstadt II in der Kreisklasse A II tut das gerne. „Mit einem einstelligen Tabellenplatz sind wir natürlich zufrieden als Aufsteiger, auch wenn in dem einen oder anderen Spiel mehr drin gewesen wäre“, so Martin. Vier Siege und fünf Niederlagen stehen auf dem Konto des Aufsteigers, auch das Torverhältnis von 22:26 lässt den Schluss zu, dass der letztjährige B-Liga-Meister in der Spielklasse angekommen ist.

Kurios: Drei der vier Siege haben die Wallstädter, die in der Vorsaison beste Heimmannschaft ihrer Liga waren, auswärts eingefahren. Trainer Martin hat für den vermeintlichen Heimkomplex jedoch eine einfache Erklärung: „Wir haben zu Hause gegen Mannschaften gespielt, die unter den ersten Fünf der Tabelle stehen. Dennoch wollen wir wieder zu alter Heimstärke zurückfinden.“ Doch auch in diesen Spielen gegen den SV Schriesheim (2:5), den SKV Sandhofen (3:5) und die SpVgg Ilvesheim (1:4) kam die Kreisliga-Reserve zu ihren Chancen und Toren.

Mit neun Zählern Vorsprung auf den voraussichtlich einzigen Abstiegsplatz hat man in der Römerstraße schon ein ordentliches Punktepolster aufgebaut. Doch Martin hat das Thema Abstiegskampf noch nicht von der Agenda verbannt. „Auch wenn wir derzeit ein Polster haben, geht unser Blick trotzdem nach unten. Unser Ziel ist nach wie vor der Klassenerhalt.“

Hoch hängen die Trauben in der nächsten Partie gegen Spitzenreiter FV 03 Ladenburg. „Wir wollen dem Gegner das Leben schwer machen und das Spiel so lange offen halten“, so Trainer Martin. Die Statistik spricht aber gegen die Spvgg: Es ist ein Heimspiel und der Gegner stammt aus den Top Fünf. wy

