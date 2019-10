Nußloch einfach zu stark

Nußloch.Beim Handball-Drittligisten TVG Großsachsen war allen schon vor der Partie klar, das alles passen müsste, wenn die Bergsträßer bei der SG Nußloch Punkte auf der Habenseite verbuchen wollten. Eine so deutliche Niederlage wie beim 25:34 (10:16) wollte der TVG allerdings vermeiden.

Der TVG geriet früh ins Hintertreffen und erholte sich davon während der gesamten Spielzeit nicht mehr. „Glückwunsch an die SG Nußloch zum verdienten Derby-Sieg. Wir haben am Anfang viel zu viele Fehler im Angriff gemacht, die Nußloch mit Gegenstößen gnadenlos ausgenutzt hat. Es wurde dann ein wenig besser, aber wirklich in Schlagdistanz kamen wir nicht mehr“, sagte TVG-Trainer Stefan Pohl nach dem Spiel. Nach dem klaren Halbzeitstand kam Nußloch wieder besser aus der Kabine. Es hieß schnell 19:11 (34.) und das Spiel war endgültig entschieden. „Nußloch war heute einfach nicht unsere Kragenweite“, meinte Pohl.

TVG Großsachsen: Boudgoust, Richter; Kernaja, Meiser (2), Triebskorn (4), Schulz, Schneider, Kadel, Straub, Kehlenbach (5), Reisig (3), Buschsieper (7/4), Hildebrandt (1), Ulrich (3). hm/red

