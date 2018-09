Oberes Drittel als Messlatte

Mannheim.Endlich geht es wieder los! Nach einer langen, schweißtreibenden Vorbereitung starten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim am Samstag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die HSG Strohgäu in die neue Saison. Mannheims Trainer Peter Jano will in der neuen Runde wieder das obere Drittel in Angriff nehmen, nachdem es in der vergangenen Spielzeit nach langem Kontakt zur Spitzengruppe Platz sechs wurde.

Um die Leistung zu stabilisieren, arbeitete der erfahrene Coach intensiv mit seinem Team, zahlreiche Lauf- und Krafteinheiten auf dem Waldsportplatz, aber auch Handballspezifisches in der Halle standen auf dem Plan. Um den Zusammenhalt in der Mannschaft zu stärken und auch die Neuzugänge schnellstmöglich zu integrieren, standen aber auch abwechslungsreiche Trainingseinheiten auf dem Plan: Gemeinsames Boxen, ein Tag im Kletterwald, Beachvolleyball oder die Teilnahme an Fun-Turnieren.

Tests machen Mut

„Auch wenn wir in der Vorbereitung zeitweise urlaubs- und berufsbedingt eine schwächere Trainingsbeteiligung hatten, lief es im Großen und Ganzen doch gut“, resümiert Jano, der auch in den zahlreichen Testspielen – größtenteils gegen Dritt- und Oberligisten – sehr positive Ansätze sah.

Mit großer Fitness und großem Gemeinschaftsgefühl soll kompensiert werden, dass in der neuen Spielzeit die Tiefe im Kader etwas fehlt. Sechs Abgängen – darunter langjährige Leistungsträgerinnen wie Caro Trummer und Henrike Fink – stehen vier neue Gesichter gegenüber, die sich aber bereits sehr gut bei der HSG eingelebt haben. Besonders freut man sich bei den Seckenheimerinnen, dass Leah Ziegler wieder zurück ist. Sie begann hier 2009 das Handballspielen, wechselte dann aber in der A-Jugend zur TSG Wiesloch und kehrt nun nach dreijähriger Abstinenz als eines der wenigen Eigengewächse zurück. Die 20-Jährige zeichnet besonders ihre enorme Wurfkraft und das starke Eins-gegen-Eins-Verhalten aus. „Sie wird uns im Rückraum auf alle Fälle verstärken“, ist Jano überzeugt.

Ebenfalls erst 20 Jahre ist Carla Wiegand, die ihre Schnelligkeit und Treffsicherheit auf der Außenposition zeigen will. Sie zog wegen ihres Medizinstudiums von Kaiserslautern nach Mannheim, kommt mit der Empfehlung von vier Jahren in der Oberliga beim SV Zweibrücken.

Vanessa Hübsch (20) ist ebenfalls studiumsbedingt in die Quadratestadt gekommen. Der Neuzugang aus Neu-Anspach im Taunus schwärmt von ihrer neuen Mannschaft: „Hier wurden wir von Anfang an super aufgenommen, alle sind wirklich nett und sehr hilfsbereit“, spricht sie stellvertretend für die anderen neuen HSG-Spielerinnen.

Die gelernte Kreisläuferin, die Jano gerne auch im Rückraum sieht, ist mit einer Doppelspielberechtigung für ihren Heimatverein ausgestattet. Berufsbedingt kam Vi Nyguen vom Landesligisten TV Wattenscheid nach Mannheim. Zuletzt agierte sie auf der Spielmacherposition, ist aber bei der HSG auf Außen gesetzt. Insgesamt stehen Trainer Peter Jano 17 Spielerinnen zur Verfügung.

