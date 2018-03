Oberliga-Talente dominieren

Anzeige

Muggensturm.Auch am zweiten Wettkampftag der Oberliga dominierte der Nachwuchs der TG Mannheim, er gewann die nächsten vier Begegnungen und führt mit nunmehr 16 Punkten ungeschlagen die Tabelle an. Dabei mussten die im Schnitt knapp elfjährigen Bea Fichtner, Tandogan Shila, Alessia Heuser, Julia Goldbeck und Talena Kanther sogar auf zwei verletzte bzw. erkrankte Kolleginnen verzichten, Paula Vega wurde zudem in der 1. Bundesliga gebraucht. Doch auch zu Fünft ließen die Oberliga-Neulinge der Konkurrenz keine Chance. Mit 131,45 Punkten setzten sie sich klar an die Spitze. Auch in der Einzelwertung waren die Mannheimerinnen ganz vorne zu finden. Fichtner gewann mit 46,80 Zählern, Shila wurde Dritte (43,15).

In der Landesliga hatte der TV Waldhof frei und rutschte deshalb auf Tabellenplatz drei ab. Die TSG Seckenheim verlor mit 126,20:128,85 Punkten zwar gegen den Ligazweiten TV Schiltach, holte aber mit dem ersten Sieg gegen den StadtTV Singen (125,80) auch die ersten zwei Punkte.