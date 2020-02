Oceane Tahe die Favoritin

Mannheim.Rund 150 Fechterinnen aus 13 europäischen Nationen, dazu aus Israel, Kanada und Kolumbien werden am 22. Februar beim Internationalen Damendegen-Turnier um den 35. Preis der Quadratestadt erwartet. Die U 23 kämpft um Punkte für die europäische Rangfolge, die deutschen Starterinnen um Zähler für die deutsche Bestenliste. Daher gehen auch neun der Top-Zwölf-Fechterinnen des DFeB auf die Planche. Unter ist die gebürtige Mannheimerin Beate Christmann (TC Tauberbischofsheim), die schon dreimal in Mannheim gewann (2008, 2010, 2016) und derzeit die Nummer sechs in der Rangliste ist. Zu den Final-Kandidatinnen gehören zudem Nadine Stahlberg (Heidenheimer SB), die Siegerin von 2013 und Fünfte der Rangliste, aber auch Monika Sozanska (FC Offenbach, 8. RL), die 2009 und 2018 ganz oben auf dem Treppchen stand.

Die Topfavoritinnen kommen aus dem Ausland. So will die Französin Oceane Tahe nicht nur ihren Vorjahrestitel verteidigen, sondern auch ihre Position als Nummer eins der Europäischen Rangliste ausbauen. Zu rechnen ist zudem mit Laura Stähli (Schweiz), die 2018 bei der WM in Wuxi Bronze holte.

Ausgerichtet wird das Turnier vom TSV 1846 Mannheim, die Vorrunden der Wettkämpfe in der GBG-Halle (August-Kuhn-Straße 35) beginnen um 9 Uhr. Mit den K.o.-Gefechten wird es um 12 Uhr ernst, das Finale der besten Acht startet um 16 Uhr. sd

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020