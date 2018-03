Ohne Druck die Merlins entzaubern

Heidelberg.Durch den überraschenden Auswärtssieg in Köln haben die ProA-Basketballer der MLP Academics Heidelberg im Play-off-Kampf ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Spiel am Sonntag (17 Uhr, Olympiastützpunkt Heidelberg) gegen gut aufgelegte Crailsheim Merlins kommt also gerade recht, Heidelberg kann befreit aufspielen.

Der Sprung auf Tabellenplatz vier der ProA-Liga ist möglicherweise nur

...

Sie sehen 50% der insgesamt 769 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018