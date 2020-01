Ohne Druck gegen den Spitzenreiter

Heidelberg.Nach Beendigung der zweiten Minikrise der Saison trifft Basketball-Zweitligist MLP Academics Heidelberg am Sonntag (17 Uhr, Olympiastützpunkt) auf Tabellenführer NINERS Chemnitz und will dabei den Aufwärtstrend aus dem 91:77-Erfolg in Nürnberg mitnehmen. Zuvor hatten die Heidelberger zum zweiten Mal in dieser Spielzeit einen Monat lang keine Partie gewonnen.

Die Last von vier Niederlagen in Folge ist nun von den Schultern gefallen. Der Schlüssel zum Erfolg war aber nicht wie man zunächst denken könnte die Offensive, sondern die Abwehr. Gegen Chemnitz, die mit der Empfehlung von 17 Siegen in Folge anreisen, haben die Academics nichts zu verlieren. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020