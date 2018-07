„Ohne Ernst Zinser hätten wir das nicht geschafft“

Anzeige

Der Neckarauer Erfolg war seinerzeit eine kleine Sensation und auf die kontinuierliche Aufbauarbeit von Trainer Philipp „Fips“ Rohr zurückzuführen. In der Saison 1968/69 hatte Mannheim als einzige Stadt in Deutschland mit dem SV Waldhof, dem VfR und eben dem VfL drei Vereine im Vertragsspielerfußball. Die Regionalliga war seinerzeit als Unterbau der Bundesliga die zweithöchste Spielklasse in Deutschland.

Klar, dass bei dem Treffen viele Anekdoten ausgetauscht wurden. „Weißt Du noch?“, war eine der am meisten verwendeten Formulierungen unter den Gästen der Feier. Und natürlich kam auch die Schlagfertigkeit von Fips Rohr zur Sprache. Zwischen November 1968 und dem 19. Januar 1969 war der VfL Neckarau in fünf Spielen in der Regionalliga Süd ohne Sieg geblieben.

Dann gewann die Mannschaft gegen die Stuttgarter Kickers nach 0:2-Rückstand noch 3:2. SDR-Reporter Günter Wölbert wollte in einem Interview von Trainer Rohr wissen: „Haben Sie in den vergangenen Wochen mal daran gedacht, dass der Verein Sie entlassen könnte?“ Rohr lakonisch: „Der Verein kann mich nicht entlassen, denn ich habe gar keinen Vertrag.“

Der Fernsehmann war baff. Das alles sahen die Gäste in einem SWR-Video der Landesschau vom 20. Januar 1969, das Horst Lenz besorgt hatte. Lenz war es auch, der gemeinsam mit Rüdiger Rohr die 50-Jahr-Feier organisierte.

Während der Zusammenkunft führte der aktuelle Vereinsvorsitzende Dr. Ludwig Groß die Besucher durch das umgebaute und modernisierte Waldwegstadion, das mit den Gegebenheiten von früher nicht mehr viel gemein hat. Groß betonte, dass der VfL Kurpfalz sich als Ausbildungsverein sieht und sich auf die Nachwuchsarbeit konzentriert.

