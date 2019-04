Ohne Punkte und bald ohne Feld

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen haben die Lizenz für eine weitere Saison in der Handball-Bundesliga ohne Auflagen bekommen. Doch es sieht eher danach aus, als würden die Pfälzer nach dem 23:32 (9:12) gegen Frisch Auf Göppingen in der nächsten Spielzeit wieder in der Zweiten Bundesliga spielen. Die Pfälzer bleiben Schlusslicht im Oberhaus. Zudem gab mit Alexander Feld der Spielmacher der Ludwigshafener seinen Abschied zum Saisonende bekannt.

„Wir haben in der zweiten Hälfte gar nicht gut gespielt. 20 Gegentore in einem Durchgang sind einfach viel zu viel“, kommentierte Eulen-Trainer Benjamin Matschke die Schlappe und konnte sich auch nicht über die zeitgleiche Niederlage des VfL Gummersbach freuen. „Wichtig ist, wie wir spielen. Die erste Halbzeit war sehr gut. Da haben wir auch ganz wenige technische Fehler gemacht. Doch in der zweiten Hälfte hatten wir zu wenige Paraden und zu viele Fehler. Da kann man gegen so ein Team wie Göppingen nicht bestehen.“

Göppingen führte zur Pause mit drei Toren. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Eulen auf 11:13 (33.) heran und hatten durch Pascal Bührer die Chance zum Anschlusstreffer. Doch der Ludwigshafener vergab. In der Folge nutzten die Göppinger leichte Fehler der Heimmannschaft und zogen auf 18:13 (40.) davon. Mit der Hypothek dieses Rückstands kamen die Eulen nicht mehr heran.

Nicht mehr im Eulen-Horst wird in der kommenden Spielzeit Alexander Feld sein. „Alex hat sich in den drei Jahren bei uns zu einem etablierten Bundesligaspieler entwickelt. Wir freuen uns, dass er trotz seiner Verletzung die Chance bekommt, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen und vor allem, dass er in der finalen Phase der Saison nochmals das Eulen-Trikot tragen kann“, sagte Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Doch es gibt auch einen Neuzugang: Mit Max Neuhaus wird ein Junioren-Nationalspieler des SC Magdeburg II die Pfälzer in der kommenden Saison verstärken. Der 19-jährige Rückraumspieler unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Eulen Ludwigshafen: Asanin, Hanemann (ab 53.) – Spieler (3), Stüber (2), Salger (2), Haider (2), Dietrich (1), Scholz (1), Müller (4), Durak (4/4), Bührer (1), Dippe (1), Valiullin (1), Falk (1). bol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019