Ohne Tennis wird es Mila schnell langweilig

Mannheim. Wenn Mila Stanojevic den Tennisplatz betritt, ist sie in ihrem Element. Nahezu bei jedem Schlag trifft die 15-Jährige die gelbe Filzkugel im richtigen Moment am idealen Punkt. Die beidhändige Rückhand ist der Paradeschlag der Spielerin von Grün-Weiss Mannheim, die in den Altersklassen U 14 (2017) und U 16 (2018) baden-württembergische Meisterin wurde.

Bereits mit sechs Jahren begann die talentierte Rechtshänderin damit, den Schläger zu schwingen und hält es seitdem kaum ohne Tennis aus. Sogar im Heimaturlaub in Serbien zwischen den Jahren fiel der Verzicht schwer. „Ohne Tennis ist es langweilig“, erklärt die Gymnasiastin kurz und knapp ihre Leidenschaft. Inzwischen steigerte sie das Trainingspensum wieder deutlich. Zwei Einheiten am Stützpunkt in Leimen, zwei mit Heimtrainer Hans Walter und eine beim Damentraining des TK Grün-Weiss, für den sie aktuell erfolgreich in der Hallensaison spielt, stehen wöchentlich auf dem Plan. Dabei wird derzeit hauptsächlich an der Kondition und an der Länge der Grundlinienschläge gearbeitet.

Doch schon jetzt spielt die zierliche Schülerin beachtlich druckvolles Tennis und vereint dabei Ballgefühl und Schlagkraft. Für 2019 hat sich Mila vor allem zwei Dinge vorgenommen. „Gesund bleiben und noch mehr Erfahrungen sammeln – dann läuft es auch“, ist der Teenager überzeugt. Ehrgeizig wie Mila ist, will sie natürlich auch an ihre Erfolge von 2018 anknüpfen – und die können sich sehen lassen. Nach dem Landestitel bei den U-16-Juniorinnen zog sie beim ITF-Turnier in Aschheim ins Halbfinale ein und sammelte erstmalig Punkte für die Jugendweltrangliste.

Außerdem führt das stets höfliche Talent bereits in jungen Jahren die Damenmannschaft von Grün-Weiss an, was für sie einen besonderen Stellenwert hat. „An Nummer eins zu spielen ist eine große Ehre und man versucht immer, sein Bestes zu geben“, ist Mila überaus glücklich, vor zwei Jahren nach Mannheim gewechselt zu sein. Dafür nimmt die in Walldorf wohnende, nach eigener Aussage „gute Schülerin“ stressige Tage gerne in Kauf.

Spaß am Reisen

Direkt im Anschluss an den Besuch der Ganztagsschule in St. Leon Rot geht es zum Training. Zusätzlich stehen häufig Turniere und Spiele am Wochenende an. Nur allzu gerne würde Mila durch den Tennissport noch ausgiebigere Reisen erleben, besonders ein Turnier in Portugal und ein Trainingslager in Italien mit dem badischen Verband haben es ihr angetan.

Zum Glück gibt es auf der ganzen Welt Tennisplätze, auf denen Mila spielen kann. Und auf diesen fühlt sie sich nun mal am wohlsten.