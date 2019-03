Olympia-Hoffnungen zeigen ihre Klasse

Schriesheim.Den traditionellen Box-Vergleichskampf beim Mathaisemarkt in Schriesheim hat die baden-württembergische Landesauswahl gestern mit 12:10 gegen Fenerbahce Istanbul gewonnen. Rund 800 Zuschauer sahen im Festzelt acht Kämpfe. Mehrheitlich standen Olympia-Hoffnungen aus dem U-19-Bereich für Olympia 2024 im Ring. So bezwang Bantamgewichtler Franklin Dwomoh (16) aus dem Internat des Stützpunkts Heidelberg Emirhan Cicek. Höhepunkt war die Begegnung in der Eliteklasse bis 69 Kilo zwischen dem siegreichen Volkan Gökcek (unser Bild, rotes Trikot) und Mendrit Nuhiu. pj (Bild: pj)

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019