Optimale Ausbeute

Mannheim.Nach den beiden Heimsiegen gegen Harvestehude und Köln legten die MHC-Damen am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den Münchner SC mit einem ungefährdeten 3:0 (1:0)-Sieg den dritten Dreier auf eigenem Platz nach. „Die Ausbeute von neun Punkten ist natürlich ein perfekter Saisonstart für uns“, freute sich MHC-Damentrainer Nicklas Benecke über den Auftakt, der angesichts des personellen Umbruchs so nicht zu erwarten war.

„Wir haben keinen einzigen Schuss auf unser Tor zugelassen“, registrierte Benecke gerne die Defensivarbeit seines Teams, das MHC-Torhüterin Lisa Schneider einen letztlich beschäftigungslosen Samstagnachmittag in de MHC Arena bescherte. In der Offensive sah der Coach noch Steigerungsbedarf bei den Blau-Weiß-Roten. „Da haben wir bei unseren Szenen im gegnerischen Schusskreis oft zu umständlich agiert“, sagte Benecke, der dann aber doch noch die Treffer von Isabella Schmidt (23.) und einen Doppelpack von Naomi Heyn (42., 60.) bejubeln durfte.

Nur ein Punkt für die Herren

Die Herren des Mannheimer HC belohnten sich beim Auswärtswochenende in Mülheim und Krefeld dagegen nur mit einem Punkt. Nachdem der Vizemeister aus Mannheim beim Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim die Neuauflage des DM-Endspiels 2019 mit 2:2 (1:1) gestaltetet hatte, gab es am Sonntag eine knappe 4:5 (2:2)-Niederlage beim Crefelder HTC. „Wie schon am Samstag in Mülheim hatten wir noch eine Schlussecke, die uns den 5:5-Ausgleich hätte bringen können“, musste MHC-Herrentrainer Michael McCann miterleben, wie sein Team in den letzten Sekunden der Partie in Mülheim eine gute Chance vergab. „Zumindest einen Punkt hätten wir in Krefeld verdient gehabt“, meinte der MHC-Coach, der neben den schon verletzt fehlenden Jan-Philipp Fischer, Philipp Huber, Linus Müller und Jossip Anzeneder am Sonntag mit Teo Hinrichs kurzfristig auf einen fünften verletzten Abwehrspieler verzichten musste. „Damit hatten wir dann sieben Stürmer auf dem Platz“, war McCann gezwungen, ordentlich zu improvisieren.

An Strafeckenspezialist Gonzalo Peillat lag es in Krefeld nicht, der die Gäste aus Mannheim nach 13. Minuten per Siebenmeter mit 1:0 in Führung brachte und auch das 0:2 (21.) ebenso per Strafecke markierte, wie die Treffer zum 3:3 (38.) und zum 5:4 (54.). „Wenn Gonzalo vier Tore schießt, dann ist es schade, wenn man nichts mitnimmt. Trotzdem haben wir gerade im ersten Viertel trotz aller Ausfälle unfassbar gut gespielt“, befand McCann.

Im Duell beim amtierenden Meister aus Mülheim hatten mit Raphael Hartkopf und Justus Weigand zwei Neuzugänge für den MHC getroffen. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019