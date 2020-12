Optimale Ausbeute

Köln/Mannheim.Die Mad Dogs haben ihr Ziel zum Jahresausklang erreicht. In der Fraueneishockey-Bundesliga fuhren die Mannheimerinnen die anvisierten sechs Punkte ein. Auf einen 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)-Heimsieg gegen die Kölner Haie folgte ein 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)-Erfolg in Köln. Damit legten sich die Mad Dogs Platz vier unter den Weihnachtsbaum.

Leicht machte es der Liganeuling den Schwarz-Gelben aber nicht. „Im Heimspiel hat uns zunächst unsere Torhüterin Svenja Laue im Spiel gehalten“, sagte Dirk Clauberg. Der Mad-Dogs-Teammanager sah zufrieden, wie Laura Brückmann (40.) und Saskia Wirth (50.) aus der Kölner 1:0-Führung noch einen knappen 2:1-Sieg machten. In Köln schossen Michele Mohr (22.), Pia Clauberg (25.) und Alex Woken (27.) einen 3:0-Vorsprung heraus, ehe den Domstädtern der Ehrentreffer gelang.

Die beiden Spiele zwischen Ingolstadt und Planegg wurden indessen wegen eines positiven Coronatests bei Planegg abgesagt. Die Berlinerinnen traten mangels Torhüterin nicht zu den Partien in Memmingen an, was eine Wertung beider Spiele für Memmingen zur Folge hat. and

