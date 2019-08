Optimismus zum Start

Leutershausen.Es läuft für die Handballer der SG Leutershausen. Die Vorbereitung schlossen die Roten Teufel ungeschlagen ab. Nach dem Gewinn des Edeka-Cups in Heddesheim folgte auch der Gewinn des 22. Helmut-Osada-Cups. SGL-Trainer Frank Schmitt weiß die Ergebnisse aber auch einzuordnen: „Wir haben eine sehr homogene Truppe, mit der es riesigen Spaß macht und in der auch alle Spaß haben. Wir hatten allerdings auch noch keine Misserfolge. Erst da wird sich zeigen, wie gut das Team wirklich funktioniert. Aber es passt wirklich super, das könnte unser großes Plus werden.“

In der Tat haben sich die Teufel nicht nur in der Breite ergänzt, sondern sogar verstärkt. Und deshalb ist der Optimismus durchaus angebracht. „Wir waren vergangene Saison mit vielen Verletzten Siebter. Mit unserem jetzigen Kader sollten wir das besser kompensieren können und einen Platz unter den ersten fünf Teams anpeilen können“, sagt Schmitt, der Spielern in der Mannschaft das Gefühl gibt, dass es auf jeden Einzelnen ankommt.

Gut aufgestellt

Und das tut es auch, denn bei dem Tempo, in dem der ehemalige Nationalspieler immer noch Entwicklungspotenzial sieht und das die Teufel auch in der kommenden Runde gehen wollen, braucht es gute Wechselmöglichkeiten. „Und die haben wir. Auf Außen und am Kreis sind wir top besetzt. Im Rückraum haben wir mit Lucas Gerdon und Sven Schreiber zwei wirklich starke Spieler hinzugewonnen. Und im Tor spielt Benjamin Gärtner sehr stabil und macht sich gerade unverzichtbar.“ Hinzu kommt mit Hendrik Wagner ja noch der Überflieger der vergangenen Saison, der inzwischen auch sporadisch bei den Eulen Ludwigshafen mittrainiert, aber als feste Größe im SGL-Kader geführt wird.

Das ermöglicht dem Leutershausener Spiel einen sehr variablen Angriff, auch wenn der Coach noch etliche Stellschrauben sieht, an denen sein Team und er noch drehen können. Am Freitag ist Leutershausen dann um 19.30 Uhr Gegner des Meisterschaftsfavoriten TV Großwallstadt in der f.a.n. frankenstolz arena in Elsenfeld. Neben dem TVG rechnet Schmitt noch mit der SG Nußloch, dem Vorjahres-Dritten Rodgau Nieder-Roden und Hanau im vorderen Tabellendrittel. Und natürlich mit seinen Teufeln. Die sind heiß.

