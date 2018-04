Paris-Roubaix im Fokus

Anzeige

Oudenaarde.John Degenkolb erwies sich als guter Teamkollege und treuer Helfer bei „Flanderns Schönster“. Ohne große eigene Ambitionen war der Radprofi aus Oberursel bei der 102. Auflage der Flandern-Rundfahrt am Ostersonntag in Belgien an den Start gegangen. Am Ende konnten sich Degenkolb und sein US-Team Trek-Segafredo über den zweiten Platz des jungen Dänen Mads Pedersen freuen.

Zwölf Sekunden nach dem Niederländer Niki Terpstra, der eine 18 Kilometer lange Soloflucht mit dem prestigeträchtigen Sieg krönte, rollte der erst 22-jährige Däne bei seinem „Ronde“-Debüt nach 266 Kilometern in Oudennaarde über den Zielstrich. „Das war eine Glanzleistung, die er da aus dem Hut gezaubert hat. Das macht einen schon ein wenig stolz“, sagte John Degenkolb nach dem Rennen bei „cyclingmagazine.de“ und schob nach: „Ein zweiter Platz – da kann man nicht meckern.“

„Den Motor überhitzt“

Etwaige eigene Siegchancen musste Degenkolb beim Ritt über 18 der giftigen Anstiege („Hellinge“) und fünf Kopfsteinpflaster-Abschnitte knapp 45 Kilometer vor dem Ziel begraben. „Am Koppenberg bin ich sprichwörtlich explodiert. Ich habe vorher den Motor etwas überhitzt und habe mich davon nicht mehr erholt“, bilanzierte der 29-jährige aus Hessen. Mit 3:40 Minuten Rückstand auf Sieger Terpstra kam Degenkolb als 32. ins Ziel.