Paula Vega Terrago erfüllt sich einen Traum

Auch Bea Fichtner (TSG Ketsch) überzeugte. Sie krönte ihre Leistung mit Silber am Balken (10,834). Am Boden wurde sie Vierte (11,267), am Sprung Sechste (11,45). Zwar musste sich Shila Tandogan (SV Ostfildern) in der AK 12 wegen eines hart bestraften Sturzes am Barren mit Rang 14 begnügen (37,768), aber an den anderen Geräten erfüllte sie alle Erwartungen. Zahlenmäßig am stärksten besetzt war die AK 14, als Elfte schlug sich Hannah Dietz vom TV Brühl wacker (42,868).

Klumpp hadert

Mit sich selbst unzufrieden war in der AK 15 Muriel Klumpp (TSV Wiesental), sie verpasste erneut die Kadernorm. „Sie denkt zu viel, hat sich wieder zu sehr unter Druck gesetzt“, analysierte Coach Rothardt.

Dabei wurde Klumpp im Mehrkampf Fünfte (45,335) und qualifizierte sich für die Finals am Barren (6.), Balken (5.) und Boden (5.), doch eine Medaille blieb ihr versagt. Über Bronze am Balken (11,70) jubelte dagegen Laeticia Gloger (Eintracht Frankfurt). Im Vierkampf lag sie einen Rang hinter Klumpp (42,101), in den anderen Finals wurde sie Fünfte am Sprung und Barren, Sechste am Boden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.05.2018