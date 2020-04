Paulsen folgt auf Erdem

Viernheim.Ob und wie die Saison im Fußballkreis Mannheim fortgesetzt wird, ist weiterhin offen. Klar ist jedoch, dass der Fußball-A-Ligist SG 1983 Viernheim mit einem neuen Trainer in die nächste Saison gehen wird. Der bisherige Coach Ümit Erdem hat seinen Abschied von den „Orangenen“ bekanntgegeben. „Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen war sehr gut, ich gehe daher mit einem weinenden Auge. Ich habe aber ein Angebot erhalten und wollte diese neue Herausforderung mit anderen Rahmenbedingungen annehmen“, erklärte Erdem.

Inzwischen ist der Club auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Neuer Trainer im Sportpark West wird Sven Paulsen, der zuvor unter anderem schon den FC Germania Friedrichsfeld, den SV 98/07 Seckenheim sowie den VfL Kurpfalz Neckarau II trainiert hatte.

„Er bringt viel Erfahrung mit“

„Er bringt sehr viel Erfahrung mit, das war für uns auch ausschlaggebend“, schildert der Sportliche Leiter der SG, Francesco Ferraraccio. Auch bei Paulsen hinterließen die Gespräche mit den Verantwortlichen einen positiven Eindruck. „Wir waren auf einem Nenner. Die Anlage ist natürlich top und die Arbeit der Verantwortlichen muss da noch besser honoriert werden.“

Eine Kaderplanung und auch Ziele zu formulieren, ist für Paulsen aufgrund der derzeitigen Situation natürlich noch sehr schwierig, da sich die Gespräche mit den aktuellen und potenziell neuen Spielern hinziehen. Dennoch gehe es für ihn kurzfristig darum, sich eine gute Ausgangsposition zu schaffen, um nicht in die hinteren Tabellenregionen zu rutschen. „Mittelfristig geht es darum, eine junge, hungrige Mannschaft zusammenzustellen, und langfristig wollen wir in den vorderen Rängen mitspielen“, so Paulsen, der in Viernheim kein Unbekannter ist. Von 2011 bis 2013 hatte er den TSV Amicitia Viernheim II in der Kreisklasse A2 betreut. wy

