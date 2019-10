Peillat beschert MHC ein perfektes Wochenende

Mannheim.Erstligarückkehrer gegen Vizemeister, so hießen am Samstag unter dem Fernmeldeturm die Zutaten für das Stadtderby in der Feldhockey-Bundesliga zwischen dem TSV Mannheim Hockey und dem Mannheimer HC. Am Ende musste sich der Aufsteiger dem deutschen Meister von 2017 mit 1:4 (0:1) geschlagen geben, die letzten beiden Gegentreffer kassierten die Gastgeber aber, als sie alles riskierten und ihren starken Torhüter Alexander Stadler zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers geopfert hatten. Am Sonntag legte der MHC dann noch einen 3:0-Sieg über den Großflottbeker THGC nach. Für Mannheim trafen Gonzalo Peillat (15.), Justus Weigand (36.) und Felix Schües (52.).

Der Spieler, der am Tag zuvor das Derby vor den 600 Zuschauern entschied, war zweifellos der argentinische Olympiasieger Peillat, der auch die Kapitänsbinde trug. Drei der vier MHC-Tore erzielte Peillat mit dem 0:1 (18./Siebenmeter), dem 0:2 (43./Strafecke) und 0:3 (53./Strafecke) selbst. Auch am vierten Treffer war der 27-Jährige direkt beteiligt. Seine Hereingabe in den Schusskreis verwandelte Raphael Hartkopf 24,2 Sekunden vor Schluss zum 1:4.

Viertelfinale fest im Blick

„Nachdem wir in der EHL gespielt haben, tun wir uns anschließend in der Bundesliga immer etwas schwer. Dazu haben wir in Barcelona ja auch noch wichtige Spieler verloren, wie Danny Nguyen mit seiner Fingerverletzung. Da war es natürlich gut für uns, dass wir das Derby gewonnen haben, denn diese drei Punkte waren sehr wichtig“, sagte Peillat.

Trotz der Niederlage war TSVMH-Trainer Alexander Vörg mit dem Auftritt seiner Mannschaft alles andere als unzufrieden. „Wir haben richtig gut gespielt, und für mich war das ein 50:50-Spiel auf Augenhöhe. Defensiv haben wir die bisher beste Saisonleistung abgerufen, leider waren wir vorn nicht ganz so treffsicher wie zuletzt. Letztlich war der MHC da abgeklärter als wir“, hat Vörg trotz des nun angewachsenen Rückstandes auf Platz vier den Kampf um den Viertelfinaleinzug noch nicht abgeschrieben.

Den Einzug in die Runde der besten acht Teams hat der Vizemeister MHC fest im Blick, winkt doch bei einem Erfolg im Viertelfinale die DM-Endrunde auf eigener Anlage. Angesichts dessen wusste MHC-Coach Michael McCann um die Bedeutung des Sieges. Mit dem Derby-Auftritt seines Teams war der Australier sehr zufrieden: „In der ersten Halbzeit fand ich uns überlegen, da müssen wir eigentlich schon höher in Führung liegen. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der TSVMH dann eine gute Phase und auch die Chance zum 1:1. Aber insgesamt hatten wir doch mehr Tormöglichkeiten.“

Tatsächlich hatte Philip Schlageter in der 43. Minute das 1:1 für den TSVMH auf dem Schläger, doch er sollte erst in der 57. Minute per Strafecke auf 1:3 verkürzen.

