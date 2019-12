Perfekte Serie der DJK

Mannheim.Die Tischtennis-Damen der SG Käfertal/Waldhilsbach II haben ihr abschließendes Vorrundenspiel in der Verbandsliga verloren. Die Mannheimerinnen unterlagen beim TTC Tiefenbronn mit 3:8. „Mit ausschlaggebend für die Niederlage waren die beiden Doppel, die wir gleich zu Beginn verloren haben“, sagte SG-Spielerin Heike Czech und fügte an: „Die Einzel waren teilweise recht knapp.“

Sabine Lehr, Kerstin Sommer und Christine Rödler holten jeweils ein Einzel für die Mannheimerinnen. Melanie Pahl ging leer aus. „Eigentlich hatten wir die zwei Punkte in Tiefenbronn eingeplant, doch der Gastgeber war an diesem Abend einfach besser.“ Die Mannheimerinnen beendeten die Vorrunde somit auf dem neunten Tabellenplatz. „Wir müssen versuchen, in der Rückrunde entsprechend zu punkten, um den Klassenerhalt noch zu schaffen“, sagte Czech.

Neun Spiele, neun Siege

Neun Spiele, neun Siege – die Herren der DJK Käfertal haben in der Verbandsklasse eine perfekte Vorrunde gespielt. Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte gewann der Tabellenführer bei der 1. TTC Ketsch II mit 9:4. Bis zum 3:3 taten sich die Käfertaler schwer. Doch Paul Rebsam, Kirill Biller, Dirk Recktenwald und Peter Hackmann sorgten mit ihren Siegen zum zwischenzeitlichen 7:3 für die Vorentscheidung. Rebsam und Dominik Schwarz machten mit jeweils glatten 3:0-Erfolgen den Sieg perfekt. In der Tabelle liegen die Käfertaler aber nur mit zwei Punkten Vorsprung auf den Verfolger FC Lohrbach an der Spitze.

Reserve auf Relegationsplatz

Die Zweite Mannschaft der DJK kletterte durch einen 9:4-Erfolg im Kellerduell beim VfB Mosbach-Waldstadt II in der Verbandsklasse auf den drittletzten Rang, der am Saisonende die Relegation bedeuten würde. Es war der zweite Sieg der Mannheimer in Folge, die vor kurzem noch abgeschlagen Ligaschlusslicht waren.

In der Verbandsklasse der Damen gewann die dritte Mannschaft der SG Käfertal/Waldhilsbach ihr letztes Spiel des Jahres gegen den TV Schwetzingen deutlich mit 8:2 und belegt zum Abschluss der Vorrunde einen mehr als soliden fünften Tabellenplatz.

In der Herren-Bezirksliga schloss Aufsteiger DJK Wallstadt mit einem 9:3-Heimsieg über der TSV Amicitia Viernheim II die Vorrunde ab. Der Neuling ist damit auf Platz vier und hat fünf Punkte Rückstand auf den Ligazweiten. Moritz Hardung und Lars Wagner gewannen im vorderen Paar ihre beiden Einzel und waren auch im gemeinsamen Doppel siegreich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019