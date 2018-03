Perfekter Einstand

Anzeige

Wyhl.Die Turnerinnen der TG Mannheim II sind mit einem Sieg perfekt in die neue Oberliga-Saison gestartet. Die vollständig mit Neulingen besetzte TG-Riege knüpfte damit schon jetzt an die Erfolge des Teams aus dem Mannheimer Leistungszentrum an, das im vergangenen Jahr Meister wurde und – als Wettkampfgemeinschaft mit der DJK Hockenheim – nun in der Regionalliga startet.

Der Oberliga-Nachwuchs schlug sich prächtig, gewann am ersten von drei Wettkampftagen mit 133,85 Punkten alle vier Begegnungen gegen die TG Muggensturm (132,55), den PTSV Jahn Freiburg (125,90), die SG Walldorf-Astoria (118,95) sowie die TG Karlsruhe-Söllingen (118,35) und übernahm mit acht Punkten auch die Tabellenführung.

Die nächsten beiden Wettkampftage der Hinrunde finden am 4. März (Muggensturm) und 15. April (Walldorf) statt. Die gemeinsame Rückrunde aller acht Mannschaften findet am 21. April im Mannheimer Leistungszentrum statt.